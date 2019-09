Pünktlich zum Wochenende wird Tanken billiger. Beim Heizöl gibt es hingegen einen Preisanstieg.

Benzinpreis sinkt in der Nacht auf Samstag

Ab morgen, Samstag, kostet der Benzin an den Tankstellen in Luxemburg wieder etwas weniger: Wie die Regierung mitteilt, beträgt der Preis für einen Liter Benzin mit 95 Oktan ab Samstag 1,202 Euro. Das sind 1,7 Cent weniger als am Vortag. Eine 50-Liter-Tankfüllung verbilligt sich damit um 85 Cent.

Der Liter Super 98 kostet ab Samstag 1,272 Euro, das sind 1,2 Cent weniger als noch am Freitag. Der Dieselpreis verharrt vorerst auf dem Niveau von 1,103 Euro.

Der Preis für Heizöl wird in der Nacht auf Samstag auf 0,628 Euro pro Liter angehoben (plus 2,2 Cent).







