In der Nacht auf Dienstag sinken abermals die Benzinpreise in Luxemburg.

Benzinpreis in Luxemburg sinkt auf neuen Tiefstand

Der Preis für ein Liter Benzin mit 95 Oktan beträgt ab Dienstag höchstens 0,925 Euro pro Liter. Das teilt die Regierung am Montagabend mit. Damit ist Benzin in Luxemburg so billig wie zuletzt vor elf Jahren. Im Januar 2009 lag der Preis bei 0,924 Euro pro Liter.

Die Preise für Diesel und andere Treibstoffe bleiben vorerst unverändert.

Vor allem die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise lasten derzeit auf den Ölpreisen. Nach Einschätzung von Händlern dürfte die Rohölnachfrage in diesem Jahr um bis zu 20 Millionen Barrel je Tag sinken.





