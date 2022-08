Der Liter 95er Benzin wird ab Mittwoch um 2,1 Cent günstiger.

Energiepreise

Benzinpreis fällt leicht - Heizöl wird teurer

(TJ) - Erneut müssen die Verbraucher sich mit neuen Energiepreisen abfinden. Ab Mittwoch wird das Befüllen des heimischen Öltanks um 1,8 Cent je Liter teurer - vorausgesetzt, man kauft das schwefelhaltige Öl. Es fließt ab Mitternacht für 1,383 Euro pro Liter in den Tank und ist damit teurer als die schwefelarme Sorte, die weiterhin für 1,367 Euro frei Haus geliefert wird.

Das 95er Benzin verbilligt sich um 2,1 Cent je Liter und kostet ab Mittwoch 1,634 Euro je Liter. 98er Benzin (1,882 Euro) und Diesel (1,9 Euro) bleiben unverändert teuer.

Ende des Tankrabatts

Es dürfte sich lohnen, am Mittwoch den Kraftstofftank des Autos zu füllen - am Donnerstag (1. September) endet der Tankrabatt in Luxemburg, was im Klartext bedeutet, dass die Kraftstoffe allesamt 7,5 Cent teurer abgegeben werden.









