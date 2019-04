Die Benzinpreise in Luxemburg steigen bereits seit dem 1. Februar stetig an.

Benzin wird wieder teurer

(SC) - Zum siebten Mal in Folge steigt der Preis von Super 98- Benzin in Luxemburg. Am 1. Februar lag der Literpreis noch bei 1,198 Euro, ab dem 12. März liegt er bei 1,354 Euro. Im Vergleich zum 9. April verteuert sich Super 98 um 2 Cent.

Ähnlich sieht es beim Super 95 aus. Dieser wird sogar zum achten Mal teurer. Am 1. Februar lag der Preis für einen Liter Euro 95 bei 1,117 Euro, ab Freitag muss man für einen Liter jedoch 1,260 Euro zahlen. Im Vergleich zum 9. April ist verteuert sich Super 95 um 2,3 Cent.



Auch Zweitaktmischungen werden teurer – um 2 Cent pro Liter.