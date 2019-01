Fahrer eines Wagens mit Benzinmotor sollten mit dem Tanken bis Freitag warten. Die Ottokraftstoffe werden günstiger.

Benzin wird günstiger

In der Nacht auf Freitag werden beide Sorten Benzin günstiger: Das so genannte Eurosuper mit einer Klopffestigkeit von 95 Oktan fällt um 1,7 Cent je Liter auf einen Maximalpreis von 1,117 Euro an der Zapfsäule.

Der Preis vom 98er "Super" fällt um 1,9 Cent auf einen Endpreis von 1,198 Euro je Liter. Im Zweifelsfall lohnt es sich noch, bis am Freitag zu warten.