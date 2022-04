Die Preisschwankungen der Treibstoffe halten weiter an. Benzin wird am Donnerstag bis zu 3 Cent teurer.

Tanken in Luxemburg

Benzin wird erneut teurer, Diesel günstiger

(lm) - Auch nach den Feiertagen ist keine Senkung der Benzinpreise in Sicht. Lediglich Dieselfahrer müssen ab Donnerstag an der Zapfsäule etwas weniger tief in die Tasche greifen.

Das 95er-Benzin verteuert sich um Mitternacht um 3 Cent auf 1,699 Euro je Liter, der Literpreis für 98er-Sprit steigt um 1,9 Cent auf 1,789 Euro.



Wer Diesel tankt, zahlt ab Mitternacht 0,5 Cent je Liter weniger, der Preis sinkt somit auf 1,763 Euro.





