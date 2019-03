Ab Mittwoch müssen Autofahrer für Benzin wieder etwas tiefer ins Portemonnaie greifen.

Benzin wird ab Mittwoch wieder teurer

(jt) - Ab Mittwoch, 13. März, steigen in Luxemburg die Spritpreise. Der Liter EuroSuper 95 kostet ab dann 1,177 Euro, das sind 1,2 Cent mehr als am Vortag. Für Benzin mit 98 Oktan sind ab Mitternacht 1,267 Euro pro Liter zu zahlen – ein Plus von 0,8 Cent. Die 50-Liter-Tankfüllung verteuert sich somit um 60 (Benzin 95) beziehungsweise 40 Cent (Benzin 98).

Der Preis für Diesel bleibt vorerst bei 1,101 Euro je Liter.