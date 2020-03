Der Liter Super-Plus-Benzin kostet erstmals seit elf Jahren wieder unter einen Euro.

Benzin mit 98 Oktan ab Freitag billiger

Die Preise an den Zapfsäulen in Luxemburg befinden sich weiterhin im Sinkflug: Ab Freitag kostet der Liter Benzin mit 98 Oktan in Luxemburg nur noch maximal 0,994 Euro, ein Rückgang von 3,2 Cent im Vergleich zum Vortag. Ähnlich billig war das Super-Plus-Benzin zuletzt im März 2009.

Eine Verteuerung gibt es hingegen beim Heizöl mit 50 ppm: Der Liter kostet ab Freitag 0,4 Euro (plus 2,2 Cent).

Im Zuge der Corona-Krise ging die weltweite Nachfrage nach Rohöl stark zurück. Experten von BCA Research schätzen den Anteil der Virus-Krise am Ölpreis-Absturz auf etwa 65 Prozent. Gleichzeitig tobt immer noch ein Preiskrieg zwischen der OPEC-Führungsnation Saudi-Arabien und Russland.





