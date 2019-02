Benu Village: Die Befreiung vom Überfluss

Anne Julie HEINTZ

Ein Ökodorf mitten in Esch, das im Zeichen der Nachhaltigkeit und sozialen Kohäsion steht – etwa so resümiert sich die Vision von Georges Kieffer, die hinter seinem Projekt Benu-Village steckt. Ein Wagnis, das er 2018 in Angriff nahm und nun in die nächste Runde geht.