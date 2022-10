Nachhaltige Mode per Mausklick: Das Escher Ökodorf Benu bietet seine UpCycling-Kleider künftig auch per Onlineversand an.

Erstes Ökodorf Luxemburgs

Benu startet Onlineshop für nachhaltige Mode

Glenn SCHWALLER Nachhaltige Mode per Mausklick: Das Escher Ökodorf Benu bietet seine UpCycling-Kleider künftig auch per Onlineversand an.

Nachhaltige Mode und Onlineversand galten bisher eher als Gegensätze. Kaum vereinbar schienen eine auf den Umweltschutz und faire Arbeitsbedingungen bedachte Produktion von Kleidung auf der einen Seite und der auf einen hohen Ressourcenverbrauch angewiesene Onlineversand auf der anderen Seite.

Das Escher Ökodorf-Projekt Benu Village versucht nun jedoch, genau diesen Spagat zu schaffen und seine Mode über einen eigenen Onlineshop anzubieten.

Alte Kleider zu neuem Leben erwecken

Seit 2018 wird im Schneider-Atelier des Ökodorfs im Viertel Esch-Grenz nachhaltige UpCycling-Mode unter dem Label „Benu Couture“ produziert. Ziel ist es, dem verschwenderischen Verbrauch an Kleidern entgegenzuwirken und alten Textilien wieder neues Leben einzuhauchen, anstatt sie wegzuwerfen.

Verwendet werden für die jeweiligen Kreationen daher lediglich gebrauchte Stoffe und Materialien, die Benu aus privaten Spenden bezieht. Alle Kleidungsstücke werden vom Entwurf bis hin zur Produktion vor Ort angefertigt.

Zu kaufen gab es die Kleider bisher jedoch nur im eigenen Shop in Esch sowie im Caritas Pop-up-Store „Lët'z Refashion“ in Luxemburg-Stadt. Ab dieser Woche ändert sich dies jedoch mit dem Start des eigenen Onlinehandels.

Zeit für den nächsten Schritt

Es werde Zeit für den nächsten Schritt, heißt es in einem Presseschreiben von Benu. „Wir sind überzeugt, dass wir das Internet benötigen, um die Idee des Projekts weiterzuentwickeln und verstärkt nach außen zu tragen“, wird der Schritt begründet.

Um sich von anderen Anbietern zu unterscheiden und den Onlinehandel möglichst nachhaltig zu gestalten, verfolgt Benu jedoch strenge Regeln. So werden Lieferpartner nach sozial-ökologischen Kriterien ausgesucht, wie es heißt. Auch wird beim Versand auf Plastikverpackungen verzichtet. Stattdessen setzt Benu auf bereits gebrauchte Kartons sowie auf plastikfreie Paketbänder.

Zudem wird es keinen kostenlosen Versand geben. Gleiches gilt für Rücksendungen, die ebenfalls nicht kostenfrei angeboten werden. Damit soll die Anzahl der Paketsendungen und somit der ökologische Fußabdruck möglichst klein gehalten werden.

Startschuss am Dienstag

Der Onlineshop mit einer Auswahl von mehr als 130 Kleidungsstücken geht am Dienstag an den Start und ist über die Adresse www.benucouture.lu abrufbar.

