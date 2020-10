Benu: Neues aus dem Escher Ökodorf

Die Grundstruktur des Benu Village in Esch steht. Die Trägergesellschaft will keine Zeit mehr verlieren.

Die Arbeiten am Ökodorf, das sich seit Juli 2019 auf einem 20 Ar großen Grundstück an der Rue d'Audun im Bau befindet, schreiten zudem allgemein gut voran. Die Eröffnung des Benu-Restaurants ist für Ende des Jahres geplant und die Errichtung weiterer Container-Blöcke ist in vollem Gange.

Größe des Projekts definieren

Damit die Umsetzung des Vorzeigeprojekts für Esch und die Großregion jedoch weiterhin zügig vorangetrieben werden kann, ist die Vereinigung Benu Village auf zusätzliche finanzielle Unterstützung seitens des Staats und vor allem der Stadt Esch angewiesen ...