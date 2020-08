Mehrere Patienten aus Luxemburg waren in deutschen Krankenhäusern abgewiesen worden. Wie viele es waren, ist nicht gewusst.

Bemühungen um in Deutschland abgewiesene Patienten

Anfang August wurde bekannt, dass in manchen Krankenhäusern in Deutschland Patienten aus Luxemburg abgewiesen wurden, und das obwohl sie eine negatives Covid-19-Testergebnis vorlegen konnten, das nicht älter als 48 Stunden war.

In einer parlamentarischen Frage an Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) wollen nun die beiden DP-Abgeordneten Claude Lamberty und Gusty Graas weitere Einzelheiten zu den Vorfällen erfahren. Die Gesundheitsministerin betont jedoch, dass sie über keine genauen Zahlen verfüge und demnach nicht weiß, wie viele Patienten nun wirklich von einem Krankenhaus in Deutschland abgewiesen wurden.

In einer weiteren Frage wollen die Abgeordneten wissen, was die Gesundheitsministerin gegen solche Vorkommnisse unternehmen würde. In Fällen, in denen das Gesundheitsministerium über solche Abweisungen informiert wurde, sei das Krankenhaus kontaktiert worden, um die Gründe zu erfahren, so die Ministerin. Lagen jedoch keine gerechtfertigten Einwände vor, so hat sich das Ministerium darum gekümmert, dass der Patient doch noch seine Betreuung in Deutschland erhielt.

Die Ministerin erinnert auch noch einmal daran, dass der Service national d'information et de médiation im Bereich der Gesundheit auch von Patienten, die eine Behandlung in einem anderen Land wahrnehmen, in Anspruch genommen werden kann.

