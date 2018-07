Die Zeiten, in denen Studenten sich beklagten, dass sie in Belval keine Verweilmöglichkeiten hatten, dürften der Vergangenheit angehören. Von nun an steht ihnen die Maison des Arts et des Etudiants zur Verfügung.

Belvals Mini-Rockhal

Nicolas ANEN Die Zeiten, in denen Studenten sich beklagten, dass sie in Belval keine Verweilmöglichkeiten hatten, dürften der Vergangenheit angehören. Von nun an steht ihnen die Maison des Arts et des Etudiants zur Verfügung.

„Dieses Gebäude hat bereits eine Königin verführt“, erzählte am Mittwoch Unirektor Stéphane Pallage während der offiziellen Einweihung der Maison des Arts et des Etudiants in Belval.



Als Máxima, die Königin der Niederlande, Ende Mai den Unicampus besuchte, habe sie sich nicht an das strenge Protokoll gehalten, als sie entlang der Maison des Arts ging und kurzerhand entschied, das Gebäude mit der glänzenden Fassade mit der Hand zu berühren. „Dieses Foto ist bereits um die Welt gegangen“, ist sich Stéphane Pallage sicher.



Auch Königin Máxima zeigte sich bei ihrem Besuch im Mai in Belval von der Maison des Arts beeindruckt. Foto: Pierre Matgé

Konzertsaal und Examensaal zugleich



Ob sie aber wusste, dass sich im Inneren ein Konzertsaal befindet, der bereits von dem einen oder anderen Uni-Mitarbeiter „Mini-Rockhal“ getauft wurde? Neben festlichen Veranstaltungen könnten hier in Zukunft auch Examen geschrieben werden, sagte Fonds-Belval-Direktor Luc Dhamen. „Verlasst euch nicht auf volle und unübersichtliche Hörsäle“, sagte er an die Adresse der Studenten.



4 Die Maison des Arts sticht in Belval durch Farbe und Form hervor. Die Gebäudehülle besteht aus Edelstahl, dem eine Elektrolysebehandlung seine Farbe verleiht. Foto: Lex Kleren

Die Maison des Arts sticht in Belval durch Farbe und Form hervor. Die Gebäudehülle besteht aus Edelstahl, dem eine Elektrolysebehandlung seine Farbe verleiht. Foto: Lex Kleren Sie steht hinter der Maison du Savoir. Foto: Lex Kleren Wenn die Sonne auf die Fassade scheint, spiegelt diese die Sonnenstrahlen zurück. Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren

Eine Bleibe für die Studenten



Denn für die ist die Maison des Arts vor allem gedacht. Neben der Konzerthalle, die auch für Studentenpartys genutzt werden kann, steht ihnen der großräumige Eingangsbereich zur Verfügung, um zum Beispiel zwischen zwei Vorlesungen zu verweilen. „Hier werden noch Sofas installiert“, so Stefanie Knill, Beraterin des Vizerektors für akademische Angelegenheiten.



Studentenlounge noch nicht errichtet



„Gegenüber, in der Maison des Sciences humaines wird ein weiteres Restaurant eröffnen“, erklärt sie weiter. Freuen dürften sich Studenten aber auch auf ihre Lounge, samt Terrasse und Bar.

„Ein Ort zum Chillen“, so Stefanie Knill. Dieser wird von Studenten selber verwaltet werden und kann von den anderen Räumlichkeiten der Maison des Arts abgetrennt werden.



„Die Details über die Verwaltung müssen noch geklärt werden“, sagt sie. Aber noch ist die Lounge nicht fertiggestellt. Sie dürfte im Herbst eröffnen.



Auf dem Stockwerk über dem Eingangsbereich befinden sich weitere Räumlichkeiten, die unter anderem für die Studentenvertretung, wie sie im neuen Universitätsgesetz, das am 1. August in Kraft treten soll, vorgesehen ist. Auch ein Multimediasaal befindet sich hier.

Werkstätte über dem Konzertsaal

5 Die Konzerthalle ist 25 mal 25 Meter groß und 15,5 Meter hoch. Foto: Lex Kleren

Die Konzerthalle ist 25 mal 25 Meter groß und 15,5 Meter hoch. Foto: Lex Kleren Sie ist auch für private Veranstaltungen verfügbar. Foto: Lex Kleren Während der Einweihungsfeier schaffte der Künstler Heol, versteckt hinter einer Leinwand, ein Gemälde. Foto: Lex Kleren Das Kunstwerk wurde nach und nach sichtbar. Foto: Lex Kleren Der Direktor des Fonds Belval, Luc Dhamen, während seiner Rede. Foto: Lex Kleren

Oberhalb der Konzerthalle befinden sich Werkstätten, die unter anderem für das neue Architekturstudium genutzt werden. Weiter befinden sich im Gebäude noch Räumlichkeiten für Freizeitkurse, die die Universität den Studenten und Mitarbeitern anbietet.



Kurz, dieses Gebäude dürfte dem Campusleben in Belval auf die Sprünge helfen. Oder wie es der delegierte Hochschulminister Marc Hansen ausdrückte: „Dieses Gebäude stellt ein großes Zahnrad im Uhrwerk des Campuslebens dar“. Es werde aus der Kreativität der Studenten heraus leben.



5 Die Maison des Arts ist an der Maison du Nombre angegliedert. Foto: Lex Kleren

Die Maison des Arts ist an der Maison du Nombre angegliedert. Foto: Lex Kleren In letzterer arbeiten bereits 500 Forscher. Foto: Lex Kleren Über dem Konzertsaal der Maison des Arts sind Werkstätte. Foto: Lex Kleren Auch bietet die Maison des Arts Platzt für die Studentendelegation. Foto: Lex Kleren An der Einweihung nahmen Minister Marc Hansen, Fonds-Belval-Direktor Luc Dhamen, Minister François Bausch und Unirektor Stéphane Pallage (v.l.n.r.) teil. Foto: Lex Kleren

Konzertsaal auch für private Veranstaltungen zu haben



Aber nicht nur. So wird der Gebäudeeigner, der Fonds Belval, das Gebäude auch für Veranstaltungen an private Firmen oder Vereinigungen vermieten können. So hatten im Juni Déi Gréng ihre Feierlichkeiten zum 35. Geburtstag dort abgehalten.



Das Gebäude ist an die Maison du Nombre angegliedert, wo bereits 2017 500 Forscher eingezogen sind. Die Kosten für beide Gebäude betrugen 83 Millionen Euro. Für die Architektur zeichnen die Büros Jim Clemes sowie Witry und Witry verantwortlich.