Belval unter der urbanistischen Lupe

Internationale Urbanismusexperten halten ihr Jahrestreffen an der Universität Luxemburg ab, wobei es auch einen kritischen Blick auf Belval gibt.

Für Experten der Geografie und Raumplanung könnte es wohl kaum einen spannenderen Tagungsort geben als ein modernes Stadtviertel auf einer alten Industriebrache. In Belval findet noch bis morgen an der Universität Luxemburg das Jahrestreffen der Urban Geography Commission statt. Jedes Jahr ist ein anderes Land Gastgeber – das Großherzogtum ist zum ersten Mal an der Reihe. Dabei bietet allein der Austragungsort reichlich Diskussionsstoff.

Auf dem Programm stand am Dienstag etwa ein Field Trip, also eine Ortsbesichtigung von Belval ...