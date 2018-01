(rc) - Am Montagmorgen kam es kurz vor 8 Uhr zu einem Arbeitsunfall im fünften Stock einer Baustelle in der Rue de l'Université in Belval. Ein Mann wurde dabei ernsthaft verletzt.



Weil der Mann nicht über das Treppenhaus geborgen werden konnte, kam es zu einem schwindelerregenden Rettungseinsatz der Feuerwehr aus Esch/Alzette: Der Arbeiter wurde per Drehleiter geborgen und anschließend ins Krankenhaus transportiert.