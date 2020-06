Belval: Neues Viertel steht in den Startlöchern

Das Parking Square Mile in Belval wird von Juli an nach und nach verschwinden. Hier wird ein neues Viertel entstehen mit den ehemaligen Sinterbecken als Herzstück. Sie erhalten eine neue Funktion.

Glaubt man Vincent Delwiche, Direktor der Entwicklungsgesellschaft Agora, wird Belval in den nächsten vier bis fünf Jahren ein neues Herz erhalten. - rund um die beiden runden Sinterbecken, die sich auf dem Parkplatz Central Square befinden. Dabei handelt es sich um Überreste der ehemaligen Agglominierungsanlage, die eine neue Funktion erhalten werden. In einem der Becken ist ein Restaurant geplant, in dem anderen eine Art Amphitheater.

Rundherum soll ein großer öffentlicher Platz entstehen, der Fußgängern vorbehalten sein wird ...