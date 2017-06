(na) - Dass die Cyclocross-WM in Belval ein Erfolg war, sowohl aus sportlicher wie aus organisatorischer Sicht, scheint allgemein anerkannt. Sowohl in der inländischen wie in der ausländischen Presse wurde das Event, bei dem sich 30 000 Zuschauer innerhalb zwei Tage in Belval tummelten, gelobt.



Eine „provisorische Bilanz“

Knapp sechs Monate später, kommt nun auch die Antwort auf die Kostenfrage ...