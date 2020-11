Belval: Bau der Liaison Micheville wieder aufgenommen

Es war ruhig geworden auf der Baustelle der Liaison Micheville. Doch nun werden Vorbereitungsarbeiten getätigt, um das fehlende Puzzlestück zur A4 zu bauen. 2023 soll die Strecke in Betrieb gehen.

Vor knapp vier Jahren, am 16. Dezember 2016, wurde die Teilstrecke der Liaison Micheville mit dem Tunnel unter Belval in Betrieb genommen. Der fehlende Anschluss vom Universitätsviertel zur Autobahn A4 sollte in einer zweiten Phase bis 2020 hergestellt werden. So wurde es zumindest damals eingeschätzt.

Daraus ist mittlerweile 2023 geworden, wie auf Nachfrage bei der Straßenbauverwaltung zu erfahren war. Vorausgesetzt, es kommt nicht zu einem weiteren Corona-bedingten Baustellenstopp.

Analysen auf Schlackenhalde