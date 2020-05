Wegen des landesweiten Baustopps sind die Sanierungsarbeiten an der Möllerei in Belval in Verzug geraten.

Lokales 2 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Belval: Arbeiten an der Möllerei in Verzug

Anne Julie HEINTZ Wegen des landesweiten Baustopps sind die Sanierungsarbeiten an der Möllerei in Belval in Verzug geraten.

Mit gut einem Monat Verspätung haben vor Kurzem die Sanierungsarbeiten am verbleibenden Teil der Möllerei in Belval begonnen. In knapp zwei Jahren soll das ehemalige Industriegebäude das Herzstück der europäischen Kulturhauptstadt Esch 2022 bilden. Vorausgesetzt, die umfangreiche Renovierung des Gebäudes ist bis dahin abgeschlossen. Denn die Zeit drängt ...