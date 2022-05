Seit 2015 waren die Péitruss-Kasematten in der Hauptstadt nicht mehr zugänglich. An Pfingsten wird sich das ändern.

Beliebte Touristenattraktion in der Hauptstadt öffnet wieder

Rechtzeitig für die Sommersaison eröffnet in der Hauptstadt wieder eine der beliebtesten Touristenattraktionen: Die Péitruss-Kasematten. Dies teilte Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) beim City Breakfast, dem allmonatlichen Pressetermin in der hauptstädtischen Märei, am Mittwochmorgen mit.

Vom 5. Juni an können Besucher der Stadt Luxemburg auf der Place de la Constitution wieder in den Untergrund hinabsteigen. Seit 2015 waren die Kasematten, die seit 1994 Teil des Unesco-Weltkulturerbes sind, geschlossen. Im März 2021 war festgestellt worden, dass verschiedene Brüstungen beim Ausgang nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entsprachen. Zusätzlich sollte eine ausführliche Restaurierung in Angriff genommen werden.

„Die Neuheiten sind sehr spektakulär, hauptsächlich die Lichtinstallationen“, so Lydie Polfer, die dennoch nicht zu viel verraten wollte.

Wann die Bock-Kasematten wieder öffnen, ist noch unklar, wie es beim Luxembourg City Tourist Office heißt. Diese waren im Zuge des Lockdowns geschlossen worden. Auch dort werden Renovierungsarbeiten durchgeführt.

