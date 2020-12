Belgische Polizei sucht nach Autodiebstahl nach Zeugen

Ein Autodiebstahl in der Nähe von St. Vith hat die belgische Polizei zu einem Zeugenaufruf veranlasst. Möglicherweise können dabei auch Beobachtungen aus Luxemburg helfen.

(SH) - Nach dem Diebstahl eines Geländewagens im belgischen Montenau, in der Nähe von St. Vith und nur knapp 30 Kilometer von der Luxemburger Grenze entfernt, bittet die belgische Polizei nun um Mithilfe - auch aus der Luxemburger Bevölkerung.

Das Fahrzeug der Marke Suzuki, Modell Grand Vitara, war am 21. September dieses Jahres gegen 15.30 Uhr auf einem Parkplatz entlang des Ravels in Montenau in der Nähe eines Vereinslokals gestohlen worden.

Wie aus den Ermittlungen hervorgeht, war der Tatverdächtige mit einem Fahrrad zum Tatort gekommen. Das Mountainbike der Marke Cube, das möglicherweise in der Nähe des Tatorts entwendet worden war, ließ der Täter dann aber zurück.

Personen, die Hinweise dazu geben können, wem das auf den Fotos abgebildete Fahrrad gehört, oder die an diesem Nachmittag in Montenau Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Eifelpolizei melden, dies unter den Nummern 0032-80-291-410 oder 0032-80-291-428.









