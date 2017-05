(dpa) - Der seit September abgeschaltete belgische Atommeiler Tihange 1 darf kommende Woche wieder ans Netz. Dies teilte die belgische Atomaufsicht FANC am Montag mit. Das Kraftwerk stand still, weil bei Bauarbeiten ein Nebengebäude beschädigt worden war. Der Betreiber Engie Electrabel habe die Betriebssicherheit nachgewiesen und notwendige Nachrüstungen dafür erledigt, erklärte die Behörde.

Das Kraftwerk Tihange mit drei Reaktoren steht nahe Liège, nur etwa 80 Kilometer von der Luxemburger Grenze entfernt. International umstritten ist vor allem der Reaktor Tihange 2, seit dort Haarrisse im Reaktordruckbehälter entdeckt wurden.



"Völlig sichere Funktion"



Den Meiler Tihange 1 will der Versorger nach eigenen Angaben am 24. Mai wieder in Betrieb nehmen. Die Aufsicht habe die Sicherheitsanalysen und Verstärkungsarbeiten kontrolliert. Engie habe alle Forderungen der Behörden erfüllt. „Die unternommenen Arbeiten garantieren eine völlig sichere Funktion der Anlage“, erklärte der Betreiber.

Die Bauarbeiten, die im September die Schäden an dem Nebengebäude mit Turbinen und Pumpen verursachten, sollten der Ertüchtigung für eine längere Betriebszeit des Reaktors bis 1. Oktober 2025 dienen. Die Ursachenforschung ergab nach Angaben der Aufsicht, dass der Baugrund für das Nebengebäude nicht den Vorschriften entsprochen habe. Deshalb sei eine Verstärkung des Bodens unter den Fundamenten gegen etwaige Erderschütterungen verlangt worden. Engie habe dies bis Ende April abgeschlossen.