Rückruf für mehrere Ferrero-Produkte

Die Behörde für Lebensmittelsicherheit warnt vor dem Verzehr mehrerer Produkte der Marke Ferrero. Es bestehe Salmonellengefahr.

(lm) - Die luxemburgische Behörde für Lebensmittelsicherheit wurde von ihren belgischen Kollegen über den Rückruf mehrerer Produkte der Marke Ferrero in Kenntnis gesetzt. Wie die Experten mitteilen, seien bislang in sieben Ländern 90 Personen nach dem Verzehr der betroffenen Produkte an Salmonellen erkrankt.

Im Großherzogtum sei vor Kurzem erst ein solcher Fall festgestellt worden, dieser werde derzeit allerdings noch untersucht.

Folgende Produkte wurden in Belgien zurückgerufen:

20-Gramm- Überraschungseier oder Dreier-Packungen mit den Eiern mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 11. Juli und dem 7. Oktober 2022

oder Dreier-Packungen mit den Eiern mit einem zwischen dem und dem Kinder-Überraschung Maxi mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 10. August und dem 10. September 2022

mit einem zwischen dem und dem Schoko Bons mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 10. August und dem 10. September 2022

mit einem zwischen dem und dem Kinder Mini Eggs mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 10. August und dem 10. September 2022

Bislang gebe es keine Informationen darüber, ob die betroffenen Chargen in Luxemburg verkauft wurden. Dennoch wird Verbrauchern empfohlen, das Haltbarkeitsdatum mit den oben genannten Angaben abzugleichen und im Falle einer Übereinstimmung auf den Verzehr zu verzichten, zumal die Produkte bei jungen Leute beliebt seien, insbesondere in der Osterzeit.

Diese Symptome treten bei Salmonellen auf

Salmonellen sind Bakterien, die eine Lebensmittelinfektion, die Salmonellose, verursachen können. Die Salmonellose ist eine Gastroenteritis, die sich durch Symptome wie Fieber, Bauchkrämpfe und Durchfall innerhalb von sechs bis 72 Stunden nach dem Verzehr eines infizierten Lebensmittels bemerkbar machen kann.

Kleinkinder, Schwangere, immungeschwächte und ältere Menschen sind anfälliger dafür, Symptome zu entwickeln.

