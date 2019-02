Nachdem ein Mann beim Aufräumen eines Kellers eine Kiste mit Granaten gefunden hatte, trug er die Munition in den Garten.

Beles: Mann findet Granaten

(asc) - Beim Räumen eines Hauses in der Rue de Soleuvre in Beles fand ein Mann am Samstagnachmittag eine Kiste mit Granaten.



Der Mann informierte zwar die Polizei, trug die Granaten dann aber selbst aus dem Haus. Als der Kampfmittelräumdienst der Polizei nämlich vor Ort eintraf, hatte er die Granaten schon im Garten des Hauses abgelegt.

Nachdem die Granaten von Mitarbeitern des Service Déminage der Polizei in Augenschein genommen worden waren, stellte sich heraus, dass keine Gefahr bestand, da die Munition keine Sprengladung enthielten. Die Granaten wurden von der Polizei abtransportiert.

In Zusammenhang mit diesem Vorfall weist die Polizei nochmals darauf hin, dass man gefundene Munition oder vermeintlich gefährliche Stoffe nicht anfassen oder transportieren sollte. Stattdessen sollte man sofort den Notruf 113 verständigen.