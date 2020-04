Beles: Kleine Freuden für Senioren im Altersheim

Das Animationsteam des Altersheims in Beles lenkt die Bewohner mit Aktivitäten von Sorgen und Ängsten ab.

Sie dürfen ihre Kinder und Enkelkinder nicht treffen, müssen Kontakte zu anderen Bewohnern auf ein Minimum reduzieren, und lange Spaziergänge an der frischen Luft bleiben aus. Die Bewohner des Seniorenheims „CIPA Résidence Op der Waassertrap“ in Beles mussten sich in den vergangenen drei Wochen an neue Verhaltensregeln gewöhnen. Doch die Isolationsmaßnahmen, die aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus ergriffen wurden, erzeugen zunehmend Verdruss bei den Senioren.

Eine Situation, die das Pflegepersonal vor neue Herausforderungen stellt ...