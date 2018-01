(jag) - Manchmal hilft es, eine Problematik vor Augen zu führen, um dann Reaktionen hervorzurufen, die das Problem lösen können. Genau auf diese pädagogische Erkenntnis setzt Camille Gira, beigeordneter Staatssekretär im Umweltministerium. Die jetzt gestartete Stickoxid-Messkampagne in insgesamt 36 Gemeinden wird während des gesamten Jahres Aufschluss über die Luftverunreinigung mit den giftigen Stickoxiden geben und dabei sogenannte Hotspots aufdecken: Orte also mit sehr starker Belastung.

„Die Gemeinden und auch die Anwohner werden die Resultate erhalten und dann liegt es an ihnen, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen“, so Gira. „Dazu gehören verkehrsberuhigte Zonen, der freiwillige Verzicht aufs Auto und das Benutzen von Fahrrad und öffentlichem Transport.“

Der Diesel stinkt zum Himmel

Während Luxemburg die Feinstaubproblematik einigermaßen im Griff hat, zeigt sich bei der Stickoxidbelastung ein anderes Bild: Besonders im Winter und je nach Wetterlage wird die Luft auch in regelrecht dick. Die Stickoxidkonzentrationen überschreiten dann zumindest punktuell den erlaubten Höchstwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft und belasten damit die Gesundheit. Die Verursacher sind bekannt: Heizanlagen und vor allem Dieselfahrzeuge produzieren das stechend riechende Gas. In der Lunge kann es zu entzündlichen Prozessen und langfristig zu Schädigungen führen.



Das Umweltministerium hat sich vergangenes Jahr mit der Verabschiedung des nationalen Programmes zur Luftqualität den Kampf gegen Belastungen auf die Fahnen geschrieben. Neben dem Zurückdrängen des Individualverkehrs, dem Anbieten von alternativen Transportmöglichkeiten und der Aufklärung durch Informationskampagnen soll aber auch eine gesicherte Datenbasis helfen die Problematik anzugehen.

Im Rahmen des Klimapaktes wird die Umweltverwaltung deshalb zusammen mit 36 Gemeinden diese groß angelegte Messkampagne durchführen. In einer ersten Phase werden seit gestern und bis zum vierten April 588 Proben an insgesamt 98 Messpunkten im ganzen Land genommen. Ab dem vierten April und bis zum Ende des Jahres werden dann an 36 Punkten weiter 684 Proben entnommen. Dabei sollen die Hotspots, welche bei der ersten Messkampagne festgestellt wurden, genauer unter die Lupe genommen werden.



Was Gemeinden tun können

Die Gemeinden erhalten dabei von der Umweltverwaltung technische und logistische Unterstützung. Während die Gemeinden die Messstellen zur Verfügung stellen und die sogenannten Passivröhren auswerten und wechseln, stellt die Umweltverwaltung das Material und das Knowhow zur Verfügung. „Für die Gemeinden werden die Messungen dadurch billiger. Zugleich erhalten sie eine detaillierte Übersicht über die Belastungshotspots in ihren Wohnvierten“, so Camille Gira. Die Gemeinden haben dann die Möglichkeit, dort punktuelle Maßnahmen zu ergreifen, wo Spitzenbelastungen festgestellt wurden. Zugleich winken Belohnungspunkte im Rahmen des Klimapaktes „Luftqualität“.



Aber auch auf nationaler Ebene werden die gesammelten Daten ausgewertet, um das sogenannte Hotspot-Modell zu verfeinern. „Wir können unsere nationale Datenlage anhand der gemessenen Werte deutlich verbessern und das entsprechende Kartenmaterial anpassen, so Claude Magar, zuständiger Mitarbeiter der Umweltverwaltung.



Stickoxide sammeln sich vor allem dort, wo der Straßenverkehr dicht ist oder komplett zum Stehen kommt. Negative Faktoren sind zudem schwache Windverhältnisse zum Beispiel entlang dicht bebauter Stadtboulevards. Mit Hilfe der Datenflut wird eine App entwickelt werden, welche über die aktuelle Luftqualität am jeweiligen Standort informiert. Zugleich wird ein Modell erarbeitet, welches die Stickoxid-Belastung entlang insgesamt 130 Straßenkilometer darstellt. Ausgesucht wurden Strassen mit mehr als 5000 Fahrzeugen am Tag, welche innerhalb von Stadtgebieten liegen.