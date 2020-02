Die Polizei meldet drei Einbrüche zwischen Montag und Dienstag. Zwei Täter konnten auf frischer Tat ertappt werden und musste sich am Dienstag dem Untersuchungsrichter präsentieren.

Belair: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

(SC) - Zwischen Montag und Dienstag ereigneten sich in Luxemburg eine ganze Reihe von Einbrüchen - es konnten sich jedoch nicht alle Täter unerkannt aus dem Staub machen.

In der Route d'Arlon in Belair wurde der Polizei um kurz nach Mitternacht ein Einbruch in ein Einfamilienhaus gemeldet, bei dem sich die Täter angeblich noch im Gebäudeinneren befänden. Tatsächlich bemerkten die Beamten zwei Personen im Inneren des Hauses, als sie vor Ort eintrafen. Kurz darauf klickten die Handschellen - die beiden Männer wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Dienstag einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Luxemburg-Stadt: Frau hindert Einbrecher an der Flucht Zwei Männer wollten am Dienstagmittag in eine Wohnung einbrechen. Doch die Anwohnerin schlug Alarm – und übergab einen der Täter später der Polizei.

Bei einem weiteren Einbruch in Petingen hatten die Beamten nicht so viel Glück. Eine Hausbewohnerin in der Rue d'Athus hatte den Einbruch erst beim Nachhausekommen gegen 19.30 Uhr bemerkt - zu dem Zeitpunkt waren die Unbekannten jedoch bereits über alle Berge. Die Einbrecher hatten sich im Laufe des Tages (wahrscheinlich zwischen 12 und 19 Uhr) über die an der Rückseite des Gebäudes liegende Terrassentür Zutritt in das Haus verschafft. Im Inneren durchwühlten sie anschließend sämtliche Räume nach Wertsachen. Sie konnten sich unbemerkt mit Schmuck und Bargeld aus dem Staub machen. Es wurde Klage eingereicht.

Ein weiterer Einbruch fand im Laufe des Tages in einem Einfamilienhaus in der Rue Principale in Neuhäusgen statt.