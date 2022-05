Ab dem Freitagnachmittag kann es auf der Autobahn nach Belgien zu Behinderungen kommen.

Am Wochenende

Belag der A6 wird erneuert - teilweise Sperrung

(TJ) - Der Fahrbahnbelag auf der viel befahrenen Pendler- und Transitstrecke A6 muss erneuert werden. Die Straßenbauverwaltung erledigt diese Arbeit - um die Auswirkungen auf den Verkehr möglichst gering zu halten - abschnittsweise und an den Wochenenden.

Am kommenden Wochenende ist das Teilstück zwischen der belgischen Grenze bis zum Verteiler Steinfort an der Reihe. Da die Arbeiten also in etwas mehr als 48 Stunden bewältigt werden müssen, wird die Baustelle ab Freitagnachmittag eingerichtet, was im Feierabendverkehr bereits einige Störungen verursachen könnte.

Während der Arbeiten, die voraussichtlich am Sonntagabend abgeschlossen werden, ist die Fahrbahn in Richtung Luxemburg gesperrt, der Verkehr wird einspurig über die Gegenfahrbahn vorbeigeleitet. Zudem ist die Geschwindigkeit auf 70 km/h begrenzt. Ab Sonntag 18 Uhr sollte die vier Fahrbahnen der A6 wieder befahrbar sein.

