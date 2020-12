Ob Ende März im neuen Fußball- und Rugbystadion in Kockelscheuer gespielt werden kann, ist noch immer nicht geklärt. Es sei noch viel zu tun, so Simone Beissel.

Beissel: "Testspiele im Stadion, wenn alles fertig ist"

David THINNES

(r.r./dat) - Es seien noch extrem viele Finitionsarbeiten am neuen Fußball- und Rugbystadion in Kockelscheuer zu verrichten: Dies sagt die Sportschöffin der Stadt Luxemburg, Simone Beissel, am Freitag in der Gemeinderatssitzung am Montag.

Bedingt durch euroapaweite Ausschreibungen und die Corona-Pandemie werden die techniques de l'information und die Kameras erst Ende Januar oder im Februar 2021 installiert werden. Dann können die implizierten Firmen aus Deutschland und Spanien erst anreisen.

„Testspiele werden bestritten, wenn alles mehrmals geprüft wurde und fertig ist. Wir wollen uns nicht blamieren“, so Beissel. Die Eröffnung des „Stade de Luxembourg“ könnte Ende März stattfinden.

Neues Stadion heißt Stade de Luxembourg Stade de Luxembourg. So lautet der Name des Neubaus in Kockelscheuer.

Am 30. März bestreitet das Fußballnationalteam Luxemburgs sein erstes Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Portugal. Beissel erinnerte daran, dass das Stade Josy Barthel momentan in einem sehr guten Zustand sei und Cristiano Ronaldo hätte keine Entschuldigung mehr, dort zu spielen.

