Im Wohn-und Pflegeheim "Beim Goldknapp" der Alzheimer-Vereinigung ALA dürfen die Bewohner seit Mittwoch wieder Besuch erhalten: Was sie von ihren Liebsten trennt, ist nur noch eine Plexiglas-Wand.

"Beim Goldknapp": Demenz-Patienten bekommen wieder Besuch

Rosa CLEMENTE

"In den vergangenen Wochen haben wir festgestellt, dass die Kompetenzen einiger unserer Bewohner stark abgenommen haben. Wir beobachteten, dass der Abstand zu den Familien einen Einfluss auf den Zustand und die Entwicklung mancher Demenz-Erkrankter hatte. Wir mussten also endlich aktiv werden", erklärt Michèle Halsdorf, Direktionsbeauftragte des Wohn- und Pflegeheims "Beim Goldknapp" in Erpeldingen, ein Heim für Demenz-Patienten, das unter der Leitung der Alzheimer-Vereinigung ALA steht.

Seit vergangenem Mittwoch werden in einem abgetrennten Bereich des Heims wieder Besucher empfangen. Dies natürlich unter strengsten Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen, wie Michèle Halsdorfer erklärt. "Die Familienmitglieder betreten nicht das eigentliche Wohngebäude, sondern gelangen durch eine Tür, die direkt nach draußen führt, in den abgetrennten Nebenraum. Demnach verstoßen sie nicht gegen die Richtlinien der Regierung, die besagen, dass Besuche in den Räumlichkeiten der Wohn- und Pflegeheime verboten sind", beschreibt die Direktionsbeauftragte das Prozedere.

Eine große Plexiglas-Wand trennt die Besucher vom Bewohner des Alzheimer-Wohnheims. Foto: Ala

Schutz durch Plexiglas-Wand

Die Angehörigen - maximal zwei an der Zahl - müssen sich die Hände desinfizieren und den geforderten Abstand von zwei Meter voneinander einhalten. Durch eine große Plexiglas-Wand werden sie vom besuchten Bewohner des "Goldknapp" getrennt. Die Demenz-Patienten werden den Familienbesuchen stets von einem Mitarbeiter des Heimes begleitet. Die Dauer der Besuche beträgt circa 20 Minuten. Letzteres könnte in den kommenden Tagen aber angepasst werden.

"Bislang hatten wir schon einige Besuche. Diese verliefen alle sehr positiv und nach Plan. Es waren sehr emotionale Momente, sowohl für die Angehörigen als auch für die Bewohner. Wir sind froh, dass wir ihnen diese Möglichkeit bieten können", sagt Michèle Halsdorf.





