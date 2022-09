Beim Ausbau des Park-and-Ride Wasserbillig tut sich was

Dem Abgeordneten Gilles Baum kam zu Ohren, dass einige Gemeinden aus Rheinland-Pfalz signalisiert hätten, neue Auffangparkplätze an der Grenze zu Luxemburg schaffen zu wollen. Baum wollte von Ressortminister Bausch wissen, was an dem Gerücht dran sei. Bausch stellte nicht nur eine Vergrößerung des P&R in Wasserbillig in Aussicht, sondern auch einen neuen Parkplatz in Arlon.