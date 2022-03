Am Sonntagabend kam es zwischen Kehlen und Keispelt zu einem Verkehrsunfall - es gibt ein Todesopfer zu beklagen.

Zwischen Kehlen und Keispelt

50-jährige Beifahrerin stirbt bei schwerem Unfall

Am Sonntagabend kam es zwischen Kehlen und Keispelt zu einem Verkehrsunfall - es gibt ein Todesopfer zu beklagen.

(jwi) - Am Sonntagabend kam es gegen 21.45 Uhr auf dem CR102 zwischen Kehlen und Keispelt zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug, das vom Kreisverkehr Quatre-Vents in Richtung Keispelt fuhr, geriet in einer leichten Linkskurve in den Straßengraben und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Das schreibt die Polizei am Montag.

Kameras und Polizei für mehr Sicherheit TICE-Fahrer in Esch fühlen sich immer mehr Aggressionen ausgesetzt. Nun kam es zu einem Treffen mit Polizei, CFL und dem Bürgermeister.

Der Fahrer war im Fahrzeug eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät befreit werden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Für die 50-jährige Beifahrerin aus Garnich kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch vor Ort, heißt es.

Der Mess- und Erkennungsdienst der Polizei untersuchte die Unfallstelle. Die Strecke war für mehrere Stunden gesperrt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.