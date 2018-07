Hohen Sachschaden durch starke Rauchentwicklung und Brandhitze gab es am Sonntagnachmittag nach einem Feuer in der Kirche in Schengen.

Beichtstuhl geht in Flammen auf

Steve REMESCH Ein schneller Einsatz der Feuerwehren aus Schengen und Mondorf verhinderte am Sonntag schlimmeres.

Hohen Sachschaden durch starke Rauchentwicklung und Brandhitze gab es am Sonntagnachmittag nach einem Feuer in der Kirche in Schengen. Gegen 15.30 Uhr war wegen der Rauchentwicklung Alarm ausgelöst worden. Vor Ort zeigte sich, dass es in einem Beichtstuhl zu einem Sickerbrand gekommen war.



Feuerwehrkräfte aus Schengen und Mondorf konnten durch ihren schnellen Einsatz Schlimmeres verhindern. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.