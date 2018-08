Bei verschiedenen Jobs ist man bei jedem Wetter draußen. Das kann sehr anstrengend sein. Nach der Hitzewelle stellt man fest: Die Leute passen sich so gut es geht an die Außenkonditionen an.

Bei Wind, Wetter und Hitze

„Im Sommer sind wir besonders froh, dass wir schon um 6 Uhr anfangen können. Dann haben wir das Wichtigste bereits erledigt, bevor es so richtig heiß wird“, erzählt Martine Reuland vom Service des parcs der Stadt Luxemburg. „Allerdings ist während der Hitzewelle viel Arbeit liegen geblieben, weil wir vor allem Pflanzen gießen mussten.“ Sie ist eine von vielen Berufstätigen, die bei jedem Wetter vor die Tür müssen ...

