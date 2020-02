Kurz vor 15 Uhr lösten sich am Freitag Steine eines Hügels bei Wasserbillig und rutschten in Richtung Fahrbahn. Die N10 ist aktuell gesperrt.

Lokales 2

Bei Wasserbillig: N10 wegen Erdrutsch gesperrt

Kurz vor 15 Uhr lösten sich am Freitag Steine eines Hügels bei Wasserbillig und rutschten in Richtung Fahrbahn. Die N10 ist aktuell gesperrt.

(sas) - An der N10 zwischen Wasserbillig und der Auffahrt zur Autobahn A1 haben sich am Freitagnachmittag mehrere Steine eines Felsens gelöst und rutschten in Richtung Fahrbahn einen Hang hinunter.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

2 Falls weitere Brocken den Hang heruntergerutscht kommen, könnten diese andere Steine mit sich reißen, oder wie über eine Art Rampe über die Steine auf dem Bild auf die Fahrbahn geschleudert werden. Foto: Pierre Matgé

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Falls weitere Brocken den Hang heruntergerutscht kommen, könnten diese andere Steine mit sich reißen, oder wie über eine Art Rampe über die Steine auf dem Bild auf die Fahrbahn geschleudert werden. Foto: Pierre Matgé Dicke Felsbrocken drohen sich von der Wand zu lösen. Foto: Pierre Matgé

Es wurde niemand verletzt. Da allerdings weitere Steine nachzurutschen drohen und diese dann auf die Fahrbahn fallen könnten, wurde die Straße aus Sicherheitsgründen kurz vor 15 Uhr gesperrt. Eine Umleitung über die Autobahn A1 ist eingerichtet.