Wie die Polizei bestätigt, kam am Sonntagabend in Wasserbillig ein Mann in der Mosel ums Leben.

Bei Wasserbillig

36-Jähriger am Sonntagabend in der Mosel ertrunken

Wie die Polizei bestätigt, kam am Sonntagabend in Wasserbillig ein Mann in der Mosel ums Leben. Unter anderem waren die Wasserrettung und ein Samu-Wagen vor Ort.

(SC) - Am Sonntagabend geriet in der Mosel an der Wasserbilliger Esplanade eine Person in Lebensgefahr. Der CGDIS meldete am frühen Montagmorgen, dass gegen 21.15 Uhr ein Mensch zu ertrinken drohte - ob die Person gerettet werden konnte, wurde zunächst nicht bekannt gegeben.

Am Montagvormittag bestätigte die Polizei, dass bei dem Vorfall ein Mensch ums Leben kam. Zeugen hätten beobachtet, wie ein Mann in den Grenzfluss sprang und danach im Wasser trieb. Sie alarmierten umgehend die Rettungsdienste. Nach der Bergung konnte allerdings nur noch der Tod des Verunglückten festgestellt werden.

Wie die dpa meldet, soll es sich bei dem Verstorbenen um einen 36-järhigen Mann handeln. Eine Ermittlung soll die genauen Umstände des Vorfalls nun klären. Die Polizei geht derzeit nicht von einem Gewaltverbrechen aus.

Ein Rettungswagen aus Mertert, ein Samu-Wagen, Mitglieder der Wasserrettung und eine psychologische Betreuungsgruppe, ebenso wie weitere Einsatzkräfte aus Grevenmacher, Mertert und Manternach waren vor Ort.

Heißluftballon fängt bei Landung Feuer Am Samstagabend brannte in Consdorf ein Heißluftballon - drei Menschen wurden dabei teilweise schwer verletzt.

Gegen 22 Uhr kam es auf dem CR154 zwischen Alzingen und Syren außerdem zu einem Brand auf einem Feld. Eine landwirtschaftliche Maschine fing ebenfalls Feuer. Ein Löschtrupp aus Hesperingen, ebenso wie weitere Einsatzkräfte aus Moutfort und Luxemburg-Stadt waren im Einsatz. Verletzt wurde hier niemand.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.