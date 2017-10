(DL) - Dienstagmorgen, der 26. September, kurz nach 7 Uhr früh auf der Autobahn A1, in Höhe von Mertert. Der Fahrer eines Wagens erblickt auf seinem Armaturenbrett eine Warnleuchte, die ihn auf einen technischen Defekt hinweist. Irgendetwas stimmt nicht. Das Fahrzeug fängt Feuer, steht binnen weniger Minuten komplett in Brand. Der Fahrer hat Glück. Es gelingt ihm, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Feuerwehr und Polizei werden alarmiert.



Es ist eine Polizeimeldung, wie sie die Medien tagtäglich erreicht ...