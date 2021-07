Der ersten Ampelblitzer in Luxemburg gehen am Freitag in Betrieb. Geblitzt wird bei Rot und zu hoher Geschwindigkeit.

Bei Rot wird es teuer

Ab Freitag geht der Ampelblitzer an der Stäreplaz in Betrieb

(jwi) - Schnell noch bei Rot über die Ampel fahren, dies wird künftig an der Stäreplaz in der Hauptstadt teuer. Am Freitag gehen nämlich die ersten Ampelanlagen in Luxemburg in Betrieb, heißt es am Montag aus dem Mobilitätsministrium.

Zudem werde an der Kreuzung kontrolliert, ob sich Autofahrer an die 50 km/h halten - unabhängig davon, ob die Ampel Rot, Gelb oder Grün anzeige. Damit sei die neunmonatige Testphase vorbei.

Ebenfalls seien zwei weitere Blitzanlagen in Luxemburg-Stadt im Stadtteil Hollerich geplant. Erstere soll in der Route d'Esch/Boulevard Dr. Charles Marx installiert werden. Der Zweite kommt an die Kreuzung der Autobahn A4 mit dem Boulevard Pierre Dupong beim Lycée Aline Mayrisch, heißt es.

