(tom/LW) - Am frühen Montagabend wurde die Feuerwehr aus Monnerich zu einer Tierrettung an die Landstraße zwischen Reckingen und Roedgen gerufen: Ein junges Reh war durch den Aufprall mit einem Fahrzeug am Hinterlauf verletzt worden.

Behutsam wurde das verängstigte Tier in eine Transportbox geladen und zur Auffangstation für Wildtiere nach Düdelingen verbracht. Nach der Erstversorgung stellte sich heraus, dass das Tier wohl lediglich eine größere Fleischwunde am Hinterlauf, hat. Der Knochen ist wahrscheinlich nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Für die Retter vom "CIS Monnerech Reckeng/Mess" war es bereits die achte Tierrettung im laufenden Jahr.