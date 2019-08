Auf einem Feld zwischen Heffingen und Reuland gab es am Samstagnachmittag einen Brand.

Bei Heffingen: Rundballenpresse geht in Flammen auf

(sas) - Ein Brand auf einem Feld wurde dem Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) am Samstagmittag gemeldet: Gegen 14.45 Uhr war zwischen Heffingen und Reuland eine Rundballenpresse in Flammen aufgegangen; diese gingen dann schnell auf ein mit Stroh bedecktes Feld über.



Durch den Wind breitete sich das Feuer schnell aus. Bauern versuchten mit Traktoren, die Flammen einzugrenzen. Die Einsatzkräfte aus Heffingen, der Fels und Waldbillig hatten das Feuer nach einer Stunde unter Kontrolle. Es wurde niemand verletzt.



Weitere Brände am Samstagnachmittag



Bereits gegen 12.30 Uhr waren die Einsatzkräfte des CGDIS verständigt worden, weil es in einer Halle in Diekirch an der Rue de Walebroch eine Rauchentwicklung gegeben hatte. Dabei wurde niemand verletzt.



Später, gegen 16.30 Uhr, brannte in Oberwampach dann noch ein Feld, auch dort gab es keine Verwundeten. Kurz vor 17 Uhr wurde den Einsatzkräften des CGDIS dann eine weitere Rauchentwicklung in einem Waldstück am CR110 zwischen Grass und Kleinbettingen gemeldet. Niemand wurde verletzt.