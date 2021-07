Auf der N10 in Höhe von Gemünd ist am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt.

Bei Gemünd

Motorradfahrer tödlich verunglückt

Auf der N10 in Höhe von Gemünd ist am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt.

(SH) - Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch kurz vor 17 Uhr an der N10 in Höhe der Abzweigung nach Gemünd (D) zwischen Stolzemburg und Untereisenbach tödlich verunglückt.

Ersten Informationen zufolge soll der Fahrer, der mit sechs weiteren Bikern in einer Gruppe fuhr, seitlich mit einen anderen Fahrer zusammengestoßen und dann gegen einen Baum geprallt sein. Der 64-jährige Niederländer verstarb noch an der Unfallstelle. Der andere Fahrer kam ebenfalls zu Fall, blieb aber unverletzt.

Der Mess- und Erkennungsdienst war vor Ort. Die Staatsanwaltschaft ordnete zudem eine Autopsie des verstorbenen Fahrers an.

Lesen Sie auch:

Mann fällt am Hauptbahnhof auf die Zuggleise

Lastwagenbrand: Stau auf der A1



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.