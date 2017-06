(SH) - Die Vogelgrippe ist in Luxemburg angekommen. In den Tierbeständen dreier Amateurzüchter in Keispelt, Niederfeulen und Schrassig wurde das Virus festgestellt. Dies teilte das Landwirtschaftsministerium am Freitag mit.



Alle Tiere der drei Züchter sind mittlerweile tot. Damit sich die Krankheit nicht weiter ausbreitet, wurde der Transport von lebendigem Geflügel für eine Woche verboten.



Haltern wird angeraten, ihre Tiere im Stall zu lassen. Die Fütterung und Wasserzufuhr müssen im Inneren eines Gebäudes durchgeführt werden. Anormale Sterbefälle müssen einem Tierarzt gemeldet werden.

Das Landwirtschaftsministerium erinnert daran, dass die Krankheit nicht auf den Menschen übergreift. Der Konsum von Fleisch und Eiern stellt keine Gefahr für die Gesundheit dar.

