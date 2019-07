Unterwegs in Luxemburg: Der Escher Déierepark bietet Groß und Klein ein tierisches Vergnügen.

Lokales 24

Bei den Tieren auf dem Gaalgebierg

Luc EWEN Unterwegs in Luxemburg: Der Escher Déierepark bietet Groß und Klein ein tierisches Vergnügen.

Etwas enttäuscht war ein älterer Herr am Mittwoch, als er im Baumhauscafé im Tierpark erfuhr, dass man hier die Tour de France nicht verfolgen kann. Wer den Weg bis zum Gaalgebierg auf sich nimmt und elektronische Unterhaltung erwartet, der riskiert in der Tat sein Tagesziel zu verfehlen. Wer aber einen Tag mit Tieren verbringen will, der kommt hier voll auf seine Kosten.



24 25 Tierarten sind im Déirepark vertreten.... Foto: Chris Karaba

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. 25 Tierarten sind im Déirepark vertreten.... Foto: Chris Karaba ... die Murmeltiere zählen dabei wohl zu den neugierigsten. Foto: Chris Karaba Damit die Tiere von einem Gehege in das andere gelangen können, gibt es solche Tunnels, wie hier beim Waschbärgehege, ... Foto: Chris Karaba ... aber auch Kinder können, wie hier beim Baumhauscafé oder beim Wildgehege, durch die Tunnels kriechen und klettern. Foto: Chris Karaba Wenn es zu warm wird, bekommen die Tiere solche Eisbomben. Foto: Chris Karaba Die munden besonders den Wollsäuen. Foto: Chris Karaba Auch wenn die Highlander-Rinder hier durch ein Gitter von den Besuchern getrennt sind, so bietet sich doch jeden Dienstag die Gelegenheit im Heemelwee einige Tierarten zu streicheln. Foto: Chris Karaba Die Mannschaft um die Verantwortliche Anne Meyers kümmert sich um die Tiere im Escher Déirepark Foto: Chris Karaba Hier weitere Eindrücke vom Déierepark Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba

Wildtiere wie Rot- und Dammwild, Mufflons, Waschbären und Wildschweine, aber auch Haustiere wie Ziegen, Highlanderkühe, Esel, Ponys, Hühner, Kaninchen, Vögel und Enten sind hier zu Hause.

Der Park befindet sich auf der Spitze des Gaalgebiergs. Ein Besuch kann mit einem Spaziergang im angrenzenden Stadtpark, der mit seinen Spiel- und Sportplätzen lockt, verbunden werden. Wer den Aufstieg scheut, kann den gratis Gaalgebus, der im 30-Minuten-Takt am Bahnhof abfährt, nutzen.



Im Déierepark gibt es das Baumhauscafé und das Baumhaushotel, in dem man übernachten kann. Im Café, mit seinen regionalen Produkten erhält man gratis Tiernahrung. Ebenso im Bistro des angrenzenden Campingplatzes. Ist kein Futter mehr da, sind die Tiere satt. Tiernahrung von zu Hause mitbringen, sollte man nicht, sonst droht Überfütterung. In beiden Cafés kann man kostenlos seine Wasserflaschen auffüllen.

Der Park ist rund um die Uhr, jeden Tag frei zugänglich. Dienstags von 14 bis 16 Uhr ist der Heemelwee, ein Streichelzoo, geöffnet. Während der Sommerferien wird jeden Freitag um 10.15 Uhr ein Tier ausführlich vorgestellt.



Ein Besuch im Déirepark ist ein abwechslungsreiches Erlebnis. Das wird wohl auch der ältere Herr eingesehen haben. Im Fernsehen läuft eh immer das Gleiche.