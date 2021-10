Der Kampfmittelräumdienst der Armee hat die Granate in einem Feld gesprengt.

Aus dem Zweiten Weltkrieg

Bauarbeiter finden Granate an deutsch-luxemburgischer Grenze

David THINNES

Am Mittwochmorgen fanden Bauarbeiter in der Veinerstrooss in Bettel eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Granate wurde vom Kampfmittelräumdienst der Armee auf einem Feld gesprengt.

Die Polizei weist in diesem Kontext darauf hin, dass bei solch einem Fund die Munition nicht angefasst werden soll – auch bei einem bloßen Verdacht.

Kriegsgranate auf Acker gefunden Am Freitagmittag wurde auf einem Feld zwischen Erpeldingen und Derenbach eine Kriegsgranate gesprengt.

Es soll sofort die Notrufnummer der Polizei 113 gewählt werden. Die Fundstelle soll bis zum Eintreffen der Polizei und des Kampfmittelräumdienstes der Armee abgesichert werden.



