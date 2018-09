Besonders dreist ging am Dienstag ein Dieb in einer Arztpraxis in Düdelingen vor. Der Mann bat zunächst um einen Termin, stahl dann aber einen Geldschrank.

Bei Arztbesuch Tresor gestohlen

Besonders dreist ging am Dienstag ein Dieb in einer Arztpraxis in Düdelingen vor. Der Mann bat zunächst um einen Termin, stahl dann aber einen Geldschrank.

(str) - Gegen 18 Uhr betrat ein Mann am Dienstag eine Arztpraxis in Düdelingen und bat um einen Termin. Da der Mann der Ärztin verdächtig erschien, schloss sie sich nach geraumer Zeit in ihrem Büro ein. Da vernahm sie plötzlich einen lauten Knall.

Sie stellte fest, dass der Unbekannte einen Schrank aufgebrochen und aus dem Innern einen Geldschrank gestohlen hatte. Der Dieb konnte trotz sofortiger Fahndung entkommen.

Der Mann ist etwa 40 Jahre alt und von ungepflegter Erscheinung. Er hat kurz rasiertes Haar, ist etwa 1,85 Meter groß, von normaler Statur und sprach Französisch. Zur Tatzeit war er mit einem blauen Jogginganzug mit weißem Streifenmuster und Sportschuhen bekleidet. Er trug zudem eine schwarze Umhängetasche.