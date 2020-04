Behandlungszentren erwarten "zweite Welle" bei Neuinfektionen

Obwohl die Zahl der Patienten in den vier regionalen Behandlungszentren abnimmt, sollen die Infrastrukturen bestehen bleiben.

Seit dem 28. März funktionieren die vier Centres de soins avancés (CSA) in der Luxepo in Kirchberg, in der Rockhal in Belval, in der Däichhal in Ettelbrück und im Centre culturel in Grevenmacher. Sie sind von morgens 8 Uhr bis abends 20 Uhr geöffnet, dies auch an Wochenenden. Die mobilen Behandlungszentren sind für die Erkennung von Corona-Patienten und für die Erstversorgung ausgerüstet.

Hauptziel war die räumliche Trennung von Patienten mit Covid-19-Symptomen und den restlichen Kranken ...