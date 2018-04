Am Samstagnachmittag ist der Auftakt der Muttergottesoktave. Unsere Fotografen mischen sich unter die Pilger, Gläubigen und Schaulustigen, damit wir Ihnen schnellstmöglich die schönsten Bilder zeigen können.

Beginn der Oktave: Die Trösterin empfängt die Pilger

„Welches Kleid wird die Trösterin am ersten Tag tragen?“, tönt eine Stimme durch die Lautsprecher des Mobiltelefons. „Wie bitte?“, die verdutzte Nachfrage. „Na, die Farbe des Kleides? Ich wollte doch die Blumen in der Kathedrale darauf abstimmen“, so die Frau am anderen Ende der Leitung. Bereits Wochen vor der ersten Oktavmesse beginnen die Vorbereitungen. Jeder macht sich Gedanken, alle wollen den Pilgern und Gläubigen außergewöhnliche Momente verschaffen.



Am Samstag um 14 Uhr beginnt die Oktave, die dieses Jahr unter dem Motto „Beschenkt vum Papp“ steht. „Es soll uns an den Herrgott denken lassen, der uns im Leben nie fallen lässt und immer wieder neu beschenkt“, erklärt Oktavprediger Abbé Daniel Graul, der auch Pfarrmoderator der Pfarrei Dräilännereck Musel a Garner St-Nicolas ist.



Oktavprediger Daniel Graul. Foto: Lex Kleren

Der Auftakt der Oktave ist, wie auch in den vergangenen Jahren, die Familienrallye um 14 Uhr, die an der Glaciskapelle startet. Um 20 Uhr dann bereits gleich ein kleines Highlight mit der Nacht der Kathedralen unter dem Motto: „Kathedralsgesiicht“. Dabei stehen die Gesichter, die im Gotteshaus zu sehen sind, sowie deren Geschichten im Zentrum. Das Event beginnt um 20 Uhr.



Anschließend finden, täglich ab den frühen Morgenstunden um 6.15 Uhr, bis meistens um 21 Uhr Messen, Gebetsmomente, eucharistische Anbetungen und Andachten statt. Am 28. April um 20 Uhr ist der Tag der großen Lichterprozession für alle Pilger, die bei der Glaciskapelle startet.



Meditativer Gang zur Trösterin

Neu dieses Jahr ist der meditative Gang zur Trösterin der Betrübten, der gleich sechs Mal um 17 Uhr für eine Stunde auf dem Programm steht. „Er wurde eingeführt, da einige Pilger und Betende den Wunsch äußerten, näher an die Trösterin heranzutreten“, so Bistumssprecher Roger Nilles. Dem soll in dieser freien Zeit Rechnung getragen werden.



Dieses Jahr ist auch erstmalig der Rummer Gospelchor des Altenheims Op der Rumm am 3. Mai um 14.15 Uhr zur Andacht für die Betagten live mit dabei. Neu sind ebenfalls am 1. Mai um 18 Uhr die christlichen arabischen Gesänge vor dem Votivaltar. „Die Initiative wurde von syrischen Christen gestartet. Es ist wichtig, dass gläubigen Christen aus aller Welt ein Platz einräumt wird“, erklärt Renée Schmit, Präsidentin der Oktav-Kommission. Aus dem gleichen Anlass finden auch die Gesänge der chaldäischen Gemeinschaft statt. Die Kirche als Ort für alle, soll auch die Botschaft sein, die das Solidaritätsgebet übermittelt, das seit 2013 auf Geheiß des Erzbischofs stattfindet. Dieses Jahr am 30. April um 17.30 Uhr.



Bücherzelt und Mäertchen

In den folgenden zwei Wochen wird es sowohl ruhige Momente außerhalb des Trubels in der Krypta geben als auch einiges rund um die Kathedrale zu entdecken. Vor allem ein Besuch im Bücherzelt im Innenhof, lohnt sich. Seit nun fast 20 Jahren bieten Freiwillige und Mitarbeiter der „ErwusseBildung“ eine Auswahl an Büchern an. Zu finden sind vor allem welche zu Themen wie Weltreligionen, Spiritualität, Ratgeber, aber auch Politik und Kinderbücher sowie Musik. Das Bücherzelt ist während der Oktave täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet.



Ein bisher unbekannter Blick auf die Orgel. Foto: Pierre Matgé

Und auch der Mäertchen gehört seit mehr als 200 Jahren irgendwie zu der Marienwallfahrt dazu. Jedoch nicht in der Form und Größe, wie wir ihn heute kennen. Denn früher war das Hauptmotiv der Schausteller, Proviant an die hungrigen Pilger zu verkaufen, die teils sehr lange Fußmärsche hinter sich hatten. Zwar sind Pilger gewöhnlich nicht mehr auf den Mäertchen angewiesen, doch für viele bleibt dessen Besuch auf dem Knuedler oder der Place de la Constitution dennoch ein Pflichttermin.