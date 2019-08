Seit etwa einem Jahr ist die N24 zwischen Hüttingen und Beckerich aufgrund eines tierischen Problems gesperrt. Doch Lösung naht.

Lokales 3 Min.

Beckerich: Dachsclan behindert den Verkehr

Diana HOFFMANN Seit etwa einem Jahr ist die N24 zwischen Hüttingen und Beckerich aufgrund eines tierischen Problems gesperrt. Doch Lösung naht.

Der Verkehr ist normalerweise die größte Bedrohung für den Dachs. Doch in der Gemeinde Beckerich hat sich diesmal der Wind gedreht. Auf der N24 zwischen Hüttingen und Beckerich legt ausnahmsweise mal ein sogenannter Dachsclan den Verkehr auf einer Fahrspur lahm. Dort ist nämlich die Straße auf mehreren Metern aufgrund ihres Baus, der meterweit unter den Asphalt reicht, leicht eingefallen. Trotz notdürftiger Reparaturarbeiten ist ein kleiner Bereich nun bereits seit etwa einem Jahr gesperrt. Wie es weitergehen soll mit den Tieren, ist noch nicht vollends geklärt.



Die Ruhe nach dem Wolfsriss Vor einem Jahr wurde erstmals die Anwesenheit des Wolfes in Luxemburg nachgewiesen. Bis heute gibt es nur einen einzigen Beweis, der auf harten Fakten beruht. Lange nichts mehr gehört vom Wolf.

In einer parlamentarischen Frage bittet die CSV-Abgeordnete Martine Hansen Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) um Auskunft. „Sobald ein angemessenes Grundstück gefunden ist, soll dort ein künstlicher Dachsbau errichtet werden, um die Tiere umzusiedeln“, antwortet die Ministerin.



Im Gespräch mit dem LW erklärt Laurent Schley, beigeordneter Direktor der Naturverwaltung, weitere Schritte: „Bei einer Anlegung eines künstlichen Baus würde sich die Naturverwaltung an einer Methode orientieren, die in England seit Jahren erfolgreich angewendet wird.“ Um den Plan umzusetzen, ist die Straßenbauverwaltung auf der Suche nach einem Grundstück, das dem Staat oder der Gemeinde gehört und sich in der näheren Umgebung des Baus befindet. Hier soll dann das neue Zuhause für die Tiere errichtet werden.



Ein Dachs kann ein Gewicht zwischen zehn und 15 Kilo Gewicht erreichen. Foto: Shutterstock

Dazu wird dann eine große Grube gegraben. Zur Nachahmung der Kammern werden Holzkisten darin installiert. Insgesamt sollen es drei Kammern von zwei Metern Länge und zwei Metern Breite geben und drei kleinere Räume. Diese sind durch Rohre von einem Meter Länge verbunden. Anschließend wird die Grube zugeschüttet. Mit Erdaushub aus dem alten Bau wird versucht, die Tiere dorthin zu locken. Einen Fall wie diesen gab es in Luxemburg noch nicht. Ob die Methode hierzulande funktioniert, ist ungewiss.

Umsiedlung in ein anderes Gebiet ausgeschlossen



Eine Umsiedlung der Dachse an eine andere Stelle, fernab der Straße, kommt hingegen nicht infrage. „Würden wir die Tiere in das Revier eines anderen Dachses setzen, würde es zu heftigen Kämpfen mit schwerwiegenden Verletzungen kommen“, präzisiert Laurent Schley. Für die Dachse sieht die Lage zurzeit aber schlecht aus. Bislang wurde kein Grundstück in direkter Umgebung gefunden. Zu weit entfernt vom ursprünglichen Bau kann nicht gesucht werden; die Reviergrenzen zu ermitteln würde viele weitere Monate dauern. Die Tiere müssten zudem eingefangen und mit einem GPS-Sender ausgestattet werden, um ihr Bewegungsmuster zu verfolgen.



Waschbär als Plage: Der niedliche Räuber aus dem Wald So süß der Waschbär auch aussieht, manchen Menschen geht er auf die Nerven. Vor allem denjenigen, denen er den Garten umgräbt, auf der Suche nach Nahrung. Doch was kann man tun, wenn der Kleinbär durch die Nachbarschaft streift?

Wenn kein geeignetes Grundstück gefunden wird, werden an den Ausgängen des Baus Klappen installiert, durch die die Tiere diesen verlassen können, aber nicht wieder hineinkommen. So werden sie gezwungen, sich einen neuen Bau zu graben. Damit sie dies nicht wieder unter der Straße tun, müsste wohl ein mehrere Meter langes Gitter entlang der Strecke angebracht werden.

Zwar verbringen Dachse einen Großteil ihres Lebens in ihrem Bau unter der Erde, dass ein oder mehrere Dachse sich unter einer Straße eingraben ist jedoch keinesfalls die Regel. „Die Straße zwischen Beckerich und Hüttingen liegt etwa zwei Meter höher als das umliegende Gelände. Dies führt dazu, dass der Dachs den Erdhub leichter aus dem Bau befördern kann, um ihn zu vergrößern“, betont Laurent Schley. Der Verkehr scheint die Tiere dabei nicht zu stören. Bei dem Aushub haben sie jedoch auch Teile des Straßenunterbaus abgeschürft, was dazu führen könnte, dass sie weiter rutscht.

Zwei Tiere teilen sich den Bau



Über den Dachsbau und die Zahl der Tiere ist indes nicht allzu viel bekannt. Die Naturverwaltung geht aufgrund von Kamerabildern, die im Winter aufgenommen wurden, davon aus, dass sich zwei Tiere den Bau teilen. Die Behausung besteht gewöhnlich aus einem Hauptbau mit mehreren Kammern und einem oder mehreren Nebenbauen. Wie viele Löcher in den Bau führen ist sehr unterschiedlich. Bei dem Bau zwischen Beckerich und Hüttingen geht der Biologe davon aus, dass es sich um einen Hauptbau handelt. Vier Eingangslöcher wurden bislang entdeckt. Ob diese miteinander verbunden sind, ist unklar.



Der Grund, weshalb ein dermaßen hoher Aufwand um die Tiere betrieben wird, ist, dass der Dachs eine streng geschützte Art ist. „Bis in die 1980er-Jahre wurden die Erdbaue von Füchsen gezielt begast, um die Ausbreitung der Tollwut einzudämmen“, erklärt Laurent Schley. „Dabei starben aber überwiegend Dachse.“ Das Tier war dadurch in der gesamten Großregion und in Luxemburg fast ausgerottet. Mittlerweile haben sich die Bestände zwar verbessert, aber noch nicht komplett erholt.



Auf der N 24 zwischen Beckerich und Hüttingen ist eine Fahrspur seit etwa einem Jahr teilweise gesperrt. Foto: Guy Jallay