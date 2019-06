Der Geschäftsmann Flavio Becca muss sich vor Gericht verantworten. Sein Anwalt bestreitet jedoch die Darstellung der Hintergründe in einem RTL-Bericht.

Becca-Anwalt bestreitet RTL-Darstellung

Der Geschäftsmann Flavio Becca muss sich vor Gericht verantworten. Sein Anwalt bestreitet jedoch die Darstellung der Hintergründe in einem RTL-Bericht.

(mth) - Nachdem am Dienstag durch einen Bericht von RTL bekannt wurde, dass der Geschäftsmann Flavio Becca sich nach einer Niederlage vor dem Kassationshof vor Gericht verantworten wird müssen, reagierte am Mittwoch dessen Anwalt in einer Mitteilung an die Presse.

Flavio Becca muss vor Gericht Der Kassationshof hat einen Revisionsantrag des Geschäftsmanns abgelehnt. Becca wird unter anderem der Geldwäsche verdächtigt.

Darin wird die Darstellung durch RTL bestritten, dass es einen Zusammenhang zwischen dem aktuellen Verfahren und der so genannten Affäre Wickringen-Liwingen gebe. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft würden sich lediglich auf die Luxusuhren beziehen, die im Rahmen einer Hausdurchsuchung beim Geschäftsmann gefunden worden waren. Die Anklage betreffe lediglich den Verdacht auf Geldwäsche und Veruntreuung von Firmengeldern ("blanchiment-détention" und "abus de biens sociaux") - Vorwürfen, die von Becca allerdings bestritten würden.

Die Darstellung im RTL-Bericht erwecke den Eindruck, Becca werde auch der Korruption im Zusammenhang mit der Affäre Wickringen-Liwingen verdächtigt, was nicht der Fall sei, wie der Anwalt des Geschäftsmannes Me André Lutgen unterstrich: "Zu keinem Zeitpunkt war in der Öffentlichkeit die Rede von Korruptionsverdacht. Auch die vorläufigen Ermittlungen ergaben keinen Ansatz, der einen derartigen Verdacht rechtfertigen würde".

Sein Mandant bestreite zudem die Vorwürfe bezüglich der Luxusuhren, bei denen es sich seiner Darstellung nach um "Investitionen im Interesse des Unternehmens" gehandelt habe.