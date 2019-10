Ein Polizist hatte einen weiteren Beamten im November 2016 wohl aus Eifersucht angegriffen und schwer verletzt. Nun wurde das Urteil überraschend vertagt.

Beamten angegriffen: Kein Urteil gegen Polizisten

(SH/str) - Mehrfach hatte ein Polizist in der Nacht zum 13. November 2016 in einem Nachtclub in Luxemburg-Limpertsberg auf einen anderen Beamten eingeschlagen. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft forderte deswegen Ende September eine dreieinhalbjährige Haftstrafe sowie eine Geldbuße gegen den Angeklagten.

Am Dienstag gab es nun aber wider Erwarten kein Urteil gegen Arno P. Die vorsitzende Richterin ernannte einen Gutachter, der bis zum 15. Januar die Verletzungen des Opfers untersuchen soll. Konkret geht es um die Frage, ob beim Opfer bleibender Schaden entstanden ist und, ob dieser möglicherweise zu einer permanenten Arbeitsunfähigkeit führt. Aufgrund dieser Schlussfolgerungen will das Gericht das Strafmaß gegen Arno P. festlegen.



Bei der brutalen Auseinandersetzung hatte das Opfer schwere Verletzungen im Gesicht und im Bereich des rechten Auges erlitten, die ihm bis heute zu schaffen machen.

Wie sich während der Verhandlung herausstellte, diente Eifersucht wohl als Tatmotiv. Die beiden Polizisten, die zum Tatzeitpunkt nicht im Dienst waren, kannten sich vor dem Vorfall nicht. Allerdings war das Opfer mit der Ex-Freundin des Angreifers unterwegs. Dieser hatte die Trennung nicht verarbeitet und musste sich während des Prozesses denn auch nicht nur wegen der Körperverletzung verantworten, sondern auch, weil er der jungen Frau nach dem Ende der Beziehung – und vor der Schlägerei im Nachtclub – nachgestellt hatte.





